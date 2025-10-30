Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Ouragan Melissa : le bilan s'alourdit à au moins 25 morts en Haïti

Des personnes à l'intérieur d'un refuge pour les familles déplacées par la violence des gangs, inondé par les pluies apportées par l'ouragan Melissa, Port-au-Prince, 29/10/25   -  
Copyright © africanews
(AP Photo/Odelyn Joseph)
By Rédaction Africanews

avec AP

Haïti

Le bilan de la dévastation causée par l'ouragan Melissa en Haïti s'est alourdi à 25 morts et 18 disparus, ont annoncé les autorités mercredi.

La grande majorité des personnes tuées ou disparues se trouvent dans la ville côtière de Petit-Goâve, où la tempête a détruit 80 maisons et en a endommagé plus de 160 autres, ont indiqué les autorités.

Steven Guadard, un habitant du quartier a perdu ses quatre enfants sous les eau : « J'avais quatre enfants à la maison : un bébé d'un mois, un enfant de sept ans, un enfant de huit ans et un autre qui allait avoir quatre ans. Tous les quatre sont partis. », s'est-il confié.

Tôt mercredi, une rivière en amont de Petit-Goâve a débordé, déversant de l'eau, de la boue et des débris sur certaines des maisons.

Les autorités ont prévenu que 152 personnes handicapées de la région sud d'Haïti avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Plus de 11 600 personnes sont restées dans des abris à cause de Melissa, ont ajouté les autorités.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.