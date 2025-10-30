Ouragan Melissa : le bilan s'alourdit à au moins 25 morts en Haïti

Le bilan de la dévastation causée par l'ouragan Melissa en Haïti s'est alourdi à 25 morts et 18 disparus, ont annoncé les autorités mercredi.

La grande majorité des personnes tuées ou disparues se trouvent dans la ville côtière de Petit-Goâve, où la tempête a détruit 80 maisons et en a endommagé plus de 160 autres, ont indiqué les autorités.

Steven Guadard, un habitant du quartier a perdu ses quatre enfants sous les eau : « J'avais quatre enfants à la maison : un bébé d'un mois, un enfant de sept ans, un enfant de huit ans et un autre qui allait avoir quatre ans. Tous les quatre sont partis. », s'est-il confié.

Tôt mercredi, une rivière en amont de Petit-Goâve a débordé, déversant de l'eau, de la boue et des débris sur certaines des maisons.

Les autorités ont prévenu que 152 personnes handicapées de la région sud d'Haïti avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Plus de 11 600 personnes sont restées dans des abris à cause de Melissa, ont ajouté les autorités.