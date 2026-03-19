Pakistan : un violent orage à Karachi fait au moins 16 morts

Les rafales de vent atteignant 90 km/h et les pluies torrentielles ont provoqué l’effondrement de murs et de bâtiments à Karachi, la métropole du Pakistan. Dans le quartier de Baldia Town, notamment à Mawachh Goth, 13 corps ont été extraits des décombres d’un immeuble écroulé ; les secours poursuivaient leurs fouilles ce 19 mars 2026. Les autorités attribuent la majorité des victimes à ces effondrements dus aux intempéries, avec plusieurs blessés recensés dans divers secteurs de la ville. Le service météorologique pakistanais prévoit d’autres orages dans la province du Sindh ces prochains jours. Coupures d’électricité et perturbations du trafic persistent. Les habitants sont invités à la plus grande prudence face à ces conditions extrêmes.