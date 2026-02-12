Madagascar : le bilan du cyclone Gezani à Toamasina monte à 35 morts

Le cyclone Gezani qui a frappé la ville côtière de Toamasina, dans l'est de Madagascar avait au moins 35 morts et 374 blessés. Six personnes étaient toujours portées disparues. Des chiffres publiés jeudi par l’autorité en charge des catastrophes du pays.

Sur le plan matériel, l’ampleur des dégâts est considérable. Plus de 18 000 maisons ont été détruites alors que 50 000 ont été endommagées ou inondées. Obligeant plus de 8 0000 personnes à abandonner leurs habitations. Selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes.

Face à l’ampleur de la tempête, le chef de la transition malgache a appelé jeudi à la solidarité internationale. Soulignant dans la foulée que deuxième ville de Madagascar a été ‘’ ravagée jusqu'à 75 % ’’

Le cyclone Gezani a touché Toamasina avec des vents atteignant 250 kilomètres à l'heure. La ville compte 400 000 âmes.

Le prévisionniste cyclonique du CMRS de l'île française de La Réunion a confirmé mardi que Toamasina avait été « directement touchée par la partie la plus intense » de la tempête.

La saison des cyclones dans le sud-ouest de l'océan Indien s'étend généralement de novembre à avril et voit environ une douzaine de tempêtes chaque année.