Tempête Leonardo en Espagne : course contre la montre pour retrouver une femme disparue

Tandis que la tempête Leonardo continue de frapper le sud du pays, la police a mobilisé hélicoptères et équipes cynophiles, tandis que des milliers de personnes ont été évacuées en Andalousie. À Grazalema, dans la province de Cadix, l’eau a envahi les habitations, fragilisant les structures. La commune a été évacuée et des ingénieurs examinent désormais les fondations des bâtiments. Des dizaines de routes restent coupées, tandis que plusieurs cours d’eau sont sortis de leur lit. Si les pluies ont faibli vendredi, les prévisionnistes redoutent l’arrivée d’une nouvelle dépression, baptisée Marta, dès ce week-end, avec un risque accru d’inondations sur des sols déjà saturés.