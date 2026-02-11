Madagascar : chaos et désolation après le passage du cyclone Gezani

Le président de la transition malgache le colonel Michael Randrianirina a visité mercredi différentes zones inondées de Toamasina. But de la manœuvre, évaluer l’ampleur des dégâts causés par le cyclone Gezani dans la deuxième grande ville de Madagascar.

Un cyclone accompagné de vents violents atteignant 250 kilomètres par heure a fait des dizaines de morts et de blessés. Détruisant des maisons et provoquant d'importantes inondations, a déclaré mercredi l'autorité chargée des catastrophes naturelles de cette île de l'océan Indien.

Près de 75 % de la ville de Toamasina a été détruite a déclaré le président de la transition qui s’est rendu au chevet des victimes admises dans les hôpitaux. ''La situation actuelle dépasse les capacités de Madagascar seul'', a déclaré le colonel Michael Randrianirina Randrianirina. Un appel tacite à l’aide internationale face à l'ampleur de la catastrophe.

La tempête a également causé des ravages dans la région d'Atsinanana qui entoure la ville, ont indiqué les autorités, ajoutant que les évaluations post-catastrophe étaient toujours en cours. ''C'est le chaos total : 90 % des toits des maisons ont été emportés, en totalité ou en partie'', a déclaré le responsable de la gestion des catastrophes de l'organisation humanitaire Action contre la faim.