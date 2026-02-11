Madagascar : le cyclone Genazi fait au moins 20 morts et 33 blessés

A Madagascar, au moins 20 personnes ont été tuées et 33 autres blessées lors du passage du cyclone Genazi. Le bilan publié par les autorités mercredi fait aussi état de quinze portés disparus.

Des rues jonchées d’arbres déracinés et des maisons renversées témoignent de l’ampleur du cyclone Gezani qui a frappé Toamasina, la deuxième grande ville malgache. La tempête était accompagnée de vents atteignant 250 kilomètres par heure.

Le chef de la transition malgache le colonel Michael Randrianirina, est descendu sur le terrain mercredi pour évaluer la situation.

Environ 90 % des toits des maisons ont été soufflés, en totalité ou en partie », selon l’Organisation humanitaire Action contre la Faim. Des arbres au sol bloquaient la circulation sur de nombreuses routes.

Le cyclone Gezani pourrait frapper le Mozambique à partir de vendredi, après Madagascar.