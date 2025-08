Au moins 68 migrants africains morts dans un naufrage au large du Yémen

Au moins 68 migrants africains sont morts dimanche dans le naufrage d’un bateau au large des côtes yéménites. Selon l'agence des Nations unies pour les migrations, 74 autres sont portés disparus.

Cette tragédie est la dernière d'une série de chavirements au large du Yémen qui ont coûté la vie à des centaines de migrants africains fuyant les conflits et la pauvreté.

Sur les 154 migrants éthiopiens à bord, 54 corps ont été rejetés sur les rivages du district de Khanfar, et 14 autres ont été retrouvés morts et transportés à la morgue de l'hôpital de Zinjibar, la capitale provinciale d'Abyan, sur la côte méridionale du Yémen.

Seuls 12 migrants ont survécu au naufrage, les autres étant portés disparus et présumés morts.

Dans un communiqué, la direction de la sécurité d'Abyan a décrit une opération massive de recherche et de sauvetage en raison du grand nombre de migrants morts et disparus.

Malgré plus d'une décennie de guerre civile, le Yémen est une route importante pour les migrants d'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique qui tentent de rejoindre les pays arabes du Golfe pour y travailler.

Plus de 60 000 migrants sont arrivés au Yémen en 2024, contre 97 200 en 2023, probablement en raison du renforcement des patrouilles dans les eaux, selon un rapport de l'OIM publié en mars.