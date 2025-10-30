Ouragan Melissa : l’ONU lance un appel mondial à l’aide

L’ouragan Melissa, classé en catégorie 5 avec des vents dépassant 280 km/h, a lourdement frappé les Caraïbes, entraînant la destruction de milliers de maisons et laissant des centaines de milliers de personnes sans électricité. Le bilan humain s’alourdit : plus de 30 morts, principalement en Haïti, où la situation est encore critique.

Les représentants de l’ONU à Cuba et en Haïti ont lancé un appel international pour soutenir les efforts de reconstruction. Francisco Pichon, coordinateur des Nations Unies pour Cuba, a déclaré qu’un soutien mondial était indispensable. « Nous préparons un plan d’action pour aider environ deux millions de personnes dans six secteurs humanitaires cruciaux : sécurité alimentaire, santé, éducation, logement, eau, et logistique. Nous espérons le lancer dans les prochains jours. »

En Haïti, la situation est particulièrement grave, avec un plan humanitaire sous-financé qui compromet les efforts de sauvetage, notamment face à la violence des gangs. Grégoire Goodstein, coordonnateur humanitaire par intérim, a souligné que « cela met en péril nos capacités d’intervention, y compris pour répondre à l’impact de l’ouragan. »

Des vols d’aide d’urgence ont déjà commencé à atterrir à l’aéroport international de la Jamaïque, alors que les équipes tentent d’atteindre les zones encore isolées. Les inondations dévastatrices y ont causé de nombreux morts et disparus, et les efforts d’aide s’intensifient pour répondre à ces besoins criants.

Selon Francisco Pichon, « les besoins dépassent largement la capacité de réponse du pays. » La situation est également critique à Cuba, où, selon les premières évaluations, aucune perte de vie n’a été signalée, mais des centaines de communautés restent isolées à cause d’inondations et de glissements de terrain.

Les prévisions indiquent que Melissa devrait continuer à affecter les Bahamas ce jeudi matin, puis les Bermudes plus tard dans la journée.