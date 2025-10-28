Bienvenue sur Africanews

Côte d’Ivoire : les partisans de Ouattara célèbrent sa réélection

Le président ivoirien Alassane Ouattara.  
By Africanews

Côte d'Ivoire

En Côte d'Ivoire, la victoire du président sortant Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, a été largement célébrée par ses supporters, qui y voient la confirmation de leur soutien.

La Commission électorale ivoirienne a annoncé lundi que Ouattara avait obtenu 89,7 % des suffrages lors de l’élection présidentielle

Adama Bictogo, président du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix, a déclaré : « Vous l’avez dit, vous l’avez fait. Vous avez dit que vous alliez voter pour Ouattara, et vous avez allés voter pour lui. » La mobilisation électorale a connu une participation d’environ 50 %, avec près de 8,5 millions d’électeurs inscrits.

Parmi les autres candidats, Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce et issu d’une famille influente, a recueilli seulement 3 % des voix. Simone Gbagbo, ancienne première dame, a obtenu 2,4 %. Les résultats définitifs sont attendus début novembre, bien qu’une annonce anticipée soit possible.

Ce contexte électoral s’est déroulé dans une opposition affaiblie, après l’exclusion de certains candidats comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam.

