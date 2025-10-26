Les ivoiriens attendent les résultats du scrutin présidentiel de samedi

Les opérations de dépouillement ont débuté après la fermeture des bureaux de vote samedi en Côte d’Ivoire après le scrutin présidentiel. Le pays attend désormais la publication des résultats.

Plus de 8 millions d’électeurs étaient appelées aux urnes dans plus de 25 000 bureaux de vote sur l’ensemble du territoire. Dans un pays qui a connu les affres de la guerre, la paix est l'une des attentes majeures des populations.

" Je ne veux rien d'autre que la paix. Que le meilleur gagne. Rien que la paix, nous avons besoin de la paix. Nous sommes simplement venus accomplir notre devoir civique, en tant qu'enseignants. Je me suis dit, c'est un devoir civique. Pour les enfants que nous enseignons, l'exemple doit commencer par nous".

Cinq candidats étaient en lice pour ce scrutin dont Alassane Ouattara qui brigue un quatrième mandat à 83 ans. Alors que les leaders de l’opposition ont été exclus du scrutin, pour des observateurs le président sortant est sur un boulevard.

Samedi soir, le président de la Commission électorale indépendante indiqué que le taux de participation du premier tour « va avoisiner les 50% ». Les résultats seront proclamés au plus tard lundi 27 octobre.