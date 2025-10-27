Mali : écoles et universités fermées pour cause de pénuries de carburant

Le ministre de l'Éducation malien a annoncé la suspension des cours dans les écoles et les universités de tout le pays pendant deux semaines.

Cette mesure intervient alors que des militants djihadistes ont imposé un blocus des importations de carburant à Ouagadougou qui engendre une pénurie d’essence.

« Les cours seront suspendus sur l'ensemble du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Les cours reprendront le 10 novembre 2025. Cette décision est due à des perturbations dans l'approvisionnement en carburant, qui ont affecté les déplacements du personnel scolaire. Afin d'assurer la continuité de l'enseignement et l'achèvement des programmes d'études, des dispositions sont prises pour ajuster les calendriers scolaires et universitaires. », a déclaré Amadou Sy Savane, ministre malien de l'Éducation à la télévision nationale.

Les militants du groupe Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, soutenu par Al-Qaïda, ont annoncé début septembre l'interdiction des importations de carburant en provenance des pays voisins vers le Mali, mettant à mal l'économie fragile du pays enclavé et laissant des centaines de camions-citernes bloqués à la frontière.

Le Mali, tout comme ses voisins le Burkina Faso et le Niger, lutte contre l'insurrection menée par des groupes armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ainsi que par des rebelles locaux.