Cameroun : Paul Biya déclaré vainqueur de la présidentielle

Information de dernière minute, actualisations en cours

Le président sortant du Cameroun, Paul Biya, le plus vieux président du monde, est déclaré vainqueur des dernières élections.

Paul Biya, président du Cameroun depuis 1984, a été proclamé vainqueur de l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, remportant ainsi un huitième mandat à la tête du pays. Selon les chiffres officiels, il a obtenu 53,66 % des suffrages, contre 35,19 % pour Issa Tchiroma Bakary, principal opposant, qui affirme toutefois avoir remporté 54,8 % des voix selon son propre décompte.

L’annonce des résultats intervient quinze jours après le scrutin, conformément aux dispositions du code électoral camerounais. Le Conseil constitutionnel a examiné tous les recours déposés par les candidats contestant le vote et a rejeté l’ensemble de ces contestations, confirmant officiellement la victoire de Paul Biya.

La période précédant l’annonce des résultats a été marquée par de fortes tensions. À la veille de la proclamation, des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants pro-Tchiroma ont fait quatre morts. Des centaines de partisans de l’opposition sont descendus dans les rues de plusieurs villes après un appel à manifester pacifiquement de leur candidat. Par ailleurs, deux dirigeants de partis soutenant Issa Tchiroma, Djeukam Tchameni et Anicet Ekane, ont été interpellés à Douala.

Le gouvernement a dénoncé ces manifestations, tandis que le parti au pouvoir a qualifié les revendications de victoire de « grotesque canular ». Dans ce contexte, le pays, profondément divisé politiquement, s’apprête à entamer un nouveau mandat sous la présidence de Paul Biya, qui reste une figure incontournable de la vie politique camerounaise après près de quatre décennies au pouvoir.