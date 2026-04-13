Hongrie : scènes de liesse à Budapest après la victoire de Magyar

À Budapest, des milliers de personnes se sont rassemblées le long du Danube et près du Parlement, à mesure que les premiers résultats confirmaient la victoire du parti Tisza de Péter Magyar. Les célébrations ont rapidement gagné le centre-ville et se sont prolongées tard dans la nuit, entre musique, klaxons et foules, dans une atmosphère mêlant soulagement et surprise après une campagne tendue et très polarisée. Des scènes similaires ont été observées dans d’autres grandes villes, tandis que les analystes soulignent une forte mobilisation des jeunes électeurs et un net changement d’humeur, avec une partie croissante de la population appelant à un rapprochement avec Bruxelles. Le scrutin a enregistré un taux de participation record de 77,8 %, selon le Bureau national des élections, un niveau inédit depuis des décennies. Les partisans brandissaient des drapeaux hongrois et européens en réclamant davantage de transparence et le respect de l’État de droit, signe de l’importance politique du vote. Viktor Orbán, 62 ans, a reconnu une défaite "douloureuse mais sans équivoque" et félicité son adversaire. Péter Magyar, 45 ans, a promis un "changement de système", porté par un programme axé sur la lutte contre la corruption et la réforme des services publics. Ce résultat pourrait redéfinir les relations de la Hongrie avec l’Union européenne et influer sur ses orientations en matière de gouvernance, d’économie, d’énergie et de politique étrangère. À Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué l’ouverture d’un "nouveau chapitre" pour le pays.