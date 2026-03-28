APO 2026 : gouvernance et perspectives politiques africaines sous la loupe

Le sommet Africa Political Outlook à Bruxelles a présenté le Rapport sur l’état de la gouvernance en Afrique 2026, dressant un bilan contrasté entre réussites, défis électoraux et réformes institutionnelles.

Les 26 et 27 mars, plus de 300 décideurs africains et internationaux se sont réunis à Bruxelles pour l’édition 2026 de l’Africa Political Outlook. Le Rapport sur l’état de la gouvernance en Afrique 2026 a été dévoilé, offrant une analyse critique et prospective des dynamiques politiques et institutionnelles du continent.

Viwanou Gnassounou, président du comité de pilotage et ancien secrétaire général adjoint de l’OEACP, insiste : « Nous pensons qu’il existe des tendances positives dans la gouvernance africaine et nous estimons qu’il faut les montrer et en parler. […] Et les élections en font définitivement partie. » Cette année, quinze scrutins majeurs testeront la crédibilité et l’inclusivité des processus électoraux africains.

Mulambo Haimbe, ministre zambien des Affaires étrangères, rappelle : « Il nous faut changer nos habitudes et comprendre que les partenariats sont essentiels. » De son côté, Ismael Nabe, ministre guinéen du Plan, de la Coopération Internationale et du Développement, souligne les progrès de la Guinée : « Ces trois ou quatre dernières années ont été très positives pour nous, grâce à la discipline, la bonne gouvernance et le respect de l’État de droit. Nous avons élaboré notre plan directeur de développement économique pour les quinze prochaines années. »

Le rapport identifie six leviers structurants pour l’Afrique : plurilatéralisme, minerais critiques, diaspora, foi, imagination et jeunesse. Leur mobilisation est présentée comme cruciale pour renforcer la souveraineté, stimuler la croissance et favoriser une prospérité inclusive.

Alors que le continent fait face à des pressions internes et externes, l’engagement des jeunes générations et le débat sur la gouvernance illustrent une Afrique en pleine transition, prête à transformer ses défis en opportunités.