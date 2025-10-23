Football : retour triomphal au Maroc pour les champions du monde U-20

La foule célèbre la victoire de l'équipe nationale marocaine des moins de 20 ans, sacrée championne du monde.

Aujourd'hui, à Rabat, des milliers de supporters en liesse ont envahi les rues de la ville pour célébrer l'équipe nationale marocaine de football des moins de 20 ans, nouvellement sacrée championne de la Coupe du monde FIFA U-20 2025.

Partant de Bab Essoufara et continuant le long de l'avenue Mohammed V, l'équipe victorieuse a défilé à bord d'un bus à toit ouvert, accueillie par une foule en délire et des vagues de drapeaux marocains.

Les supporters vêtus des couleurs nationales ont scandé « Dima Maghrib » (« Le Maroc pour toujours »), dansé au rythme de la musique traditionnelle et créé une ambiance festive qui a illuminé toute la capitale.

En fin d'après-midi, les rues étaient bondées de familles, d'enfants et de fans de tous horizons, qui s'étaient rassemblés dans l'attente du cortège. Les acclamations, les klaxons et les tambours résonnaient dans toute la ville, transformant le défilé en une fête nationale.

Cette manifestation publique, animée marque un moment historique pour le football marocain, non seulement en raison de la victoire elle-même, mais aussi grâce au soutien massif et à l'unité dont a fait preuve la population.

Les footballeurs marocains de moins de 20 ans rencontrent le prince héritier après leur victoire en Coupe du monde]

Le prince héritier Moulay El Hassan a accueilli les membres de l'équipe nationale marocaine de football des moins de 20 ans au Palais royal de Rabat après leur triomphe lors de la Coupe du monde 2025 organisée au Chili.

Le prince héritier a été accueilli par le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, l'entraîneur de l'équipe nationale, Mohamed Ouahbi, et les membres de l'équipe nationale, avant de poser pour une photo.

Une cérémonie du thé a ensuite été organisée en l'honneur des membres de l'équipe nationale U-20.

Après la victoire des Atlas Cubs contre l'équipe argentine en finale de la Coupe du monde U-20 de la FIFA, le roi a envoyé un message de félicitations aux membres de l'équipe nationale.