Présidentielle en Côte d'Ivoire : climat d'apathie avant le scrutin

À l'approche des élections de samedi en Côte d'Ivoire, un climat d'apathie règne dans le quartier Blockhauss d'Abidjan, où des centaines de manifestants ont été arrêtés et plusieurs blessés lors de manifestations au début du mois.

Les forces de sécurité ont lancé des gaz lacrymogènes sur les manifestants pendant la manifestation, que les autorités ont qualifiée d'illégale, car elles avaient interdit les marches politiques quelques jours auparavant.

Les élections en Côte d'Ivoire ont souvent été marquées par des tensions et des violences, mais malgré les manifestations d'octobre, cette année a été relativement calme.

Dans un salon de coiffure du quartier, Pierre Kouame a déclaré que tout le quartier avait été touché par les violences d'octobre, des gaz lacrymogènes ayant pénétré dans plusieurs maisons et la police ayant enfoncé les portes de ses proches à la recherche de manifestants.

Il a déclaré que, bien qu'il n'ait pas participé à la manifestation, il s'était retrouvé pris dans les affrontements.

« Ils m'ont emmené, ils ont commencé à me frapper, ils m'ont mis dans leur voiture, ils ont dit que c'était nous qui jetions des pierres, que c'était nous qui faisions (des mauvaises choses), que c'était nous, que c'était nous, que nous avions fait quoi ? Je n'ai rien fait », a-t-il déclaré.

Il a déploré la réaction des forces de sécurité et a déclaré qu'elle aurait dû être différente.

Tout en coupant les cheveux de Kouame, le coiffeur Aristide N'zebo a déclaré qu'il espérait que les élections se dérouleraient dans le calme, car les tensions ont ralenti l'activité économique du quartier.

« Depuis quelque temps, compte tenu de la situation dans le pays, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Tout est devenu un peu lent, et quand les choses ralentissent, tout redevient cher », a-t-il déclaré.

« Donc, nous ne nous en sortons pas très bien. »

Il a déclaré avoir confiance dans le bon déroulement des élections et attendre avec impatience le retour à la normale.

Awa Diarra, vendeuse d'oranges locale, a déclaré que peu importe qui remporte les élections, seule la paix l'intéresse.

« Nous voulons seulement la paix. C'est tout. Pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. La paix. C'est tout ce que nous demandons. »

La Côte d'Ivoire a connu de violentes émeutes après les élections de 2010, lorsque Laurent Gbagbo a refusé de reconnaître sa défaite. Environ 3 000 personnes ont été tuées dans ces troubles.