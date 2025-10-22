Nigéria : au moins 31 morts dans un accident de camion-citerne

Un camion-citerne transportant de l'essence a explosé mardi dans le centre-nord du Nigeria, tuant au moins 31 personnes, a indiqué la police.

L'explosion s'est produite dans la région de Bida, dans l'État du Niger, après que le camion se soit renversé et que des habitants se soient précipités sur les lieux pour récupérer le carburant qui s'écoulait, a déclaré le porte-parole de la police, Wasiu Abiodun, dans un communiqué. Il a ajouté que 17 personnes avaient également été blessées dans l'explosion et avaient été transportées vers des hôpitaux voisins.

Ces derniers mois, l'État du Niger a connu une augmentation des accidents impliquant des camions lourds, que les analystes attribuent au mauvais état des routes et à l'absence de réseau ferroviaire. L'État sert de plaque tournante majeure pour le transport de marchandises entre le nord et le sud du Nigeria.

Une enquête est en cours pour identifier le conducteur, le propriétaire du camion-citerne et la cause de l'accident, a déclaré le porte-parole de la police.

Le gouverneur de l'État du Niger, Umaru Bago, a déclaré qu'il était décourageant de voir des gens tenter de récupérer de l'essence dans des camions-citernes renversés malgré le danger. "C'est un autre événement douloureux, difficile et tragique pour la population et le gouvernement de l'État", a déclaré M. Bago.

En janvier, au moins 98 personnes ont été tuées dans l'État du Niger alors qu'elles tentaient de transférer de l'essence d'un camion-citerne accidenté vers un autre camion à l'aide d'un générateur.

La récupération d'essence est devenue courante au Nigeria depuis que les prix du carburant ont grimpé en flèche à la suite de la suppression des subventions sous le président Bola Tinubu.