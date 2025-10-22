Nigéria : à Lagos, des bénévoles oeuvrent pour la protection des tortues de mer

Sur une petite partie du littoral de Lagos, l'écologiste nigérian Chinedu Mugbo travaille bénévolement à sauver et à soigner les tortues marines victimes de la pollution plastique et de la pêche illégale le long de la côte atlantique.

Après plusieurs semaines de soins, Mugbo a relâché les tortues dans l'océan dans le cadre d'une initiative locale visant à protéger la faune marine du Nigéria, en plein déclin.

Les tortues marines sont reconnues dans le monde entier comme une espèce indicatrice de la santé des océans, et plusieurs espèces sont classées comme menacées ou en voie de disparition, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La longue côte atlantique du Nigeria abrite au moins quatre espèces, dont la tortue olivâtre et la tortue luth, mais les chercheurs affirment que la pollution plastique, l'érosion côtière et la pêche non réglementée accélèrent leur déclin.

Chinedu estime qu'il est important de trouver un équilibre entre la conservation et la consommation afin de résoudre le problème du déclin de ces espèces menacées.

Nous devons prendre conscience de cela et enseigner aux populations locales que sans les tortues marines, ils ne pourront plus pêcher », a-t-il ajouté.

Le Programme des Nations unies pour l'environnement estime que plus de 11 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque année dans les océans du globe, un chiffre qui devrait presque tripler d'ici 2040 si des mesures urgentes ne sont pas prises.

À Lagos, la ville la plus peuplée d'Afrique, la gestion insuffisante des déchets et l'urbanisation rapide ont transformé le littoral en un important point de collecte des plastiques provenant des égouts à ciel ouvert et des décharges sauvages.

Les agences environnementales mondiales ont averti que la biodiversité côtière de l'Afrique de l'Ouest est confrontée à l'un des taux de dégradation les plus rapides au monde, en raison de la croissance démographique rapide, de la pêche industrielle et de l'afflux massif de plastique.

Les Nations unies prévoient que la quantité de plastique dans les océans pourrait dépasser celle des poissons d'ici 2050 si la tendance actuelle ne s'inverse pas.