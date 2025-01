Madagascar : des milliers de tortues sauvées après une inondation

Une communauté du sud de Madagascar s'est mobilisée pour sauver des milliers de tortues en danger critique d'extinction, emportées par les inondations provoquées ce mois-ci par un cyclone tropical.

Les 12 000 tortues radiées et araignées qui étaient hébergées au centre de tortues de Lavavolo avaient été confisquées à des trafiquants d'animaux sauvages, mais elles ont dû faire face à une nouvelle épreuve inattendue lorsque le cyclone Dikeledi a frappé la partie sud de l'île de l'océan Indien à la mi-janvier. Des eaux de crue d'un mètre de haut ont englouti le sanctuaire et les tortues - dont beaucoup n'étaient que de simples petits frelons dans le monde des tortues, âgées d'environ 25 à 50 ans - ont été emportées.

Le personnel du sanctuaire, des membres de la communauté et même des policiers se sont réunis pour une opération de sauvetage, pataugeant dans l'eau avec de grands conteneurs pour récupérer les tortues désorientées. Certains sauveteurs ont transformé les structures endommagées des bâtiments en radeaux de fortune sur lesquels les tortues pouvaient se déplacer pour en trouver d'autres.

Hery Razafimamonjiraibe, le directeur malgache de la Turtle Survival Alliance, qui gère le sanctuaire, a déclaré qu'ils étaient optimistes quant au sauvetage de plus de 10 000 tortues, même s'il leur fallait encore procéder à un décompte officiel. Ce n'est pas facile, a-t-il dit, car les tortues peuvent se déplacer plus vite qu'on ne le pense lorsqu'elles le veulent et coopèrent rarement.

Les sauveteurs ont jusqu'à présent récupéré environ 700 tortues mortes, qui, selon Razafimamonjiraibe, étaient coincées par des rochers et des débris dans les inondations.

« Heureusement, la plupart des tortues ont pu flotter », a déclaré Razafimamonjiraibe. « Les tortues sont en fait de très bonnes nageuses », a-t-il ajouté. « Vous devriez les voir. »

Si la plupart des tortues ont été ramenées au sanctuaire, les inondations ont porté un coup dur au centre, qui a perdu une grande partie de ses infrastructures, a déclaré la Turtle Survival Alliance.

Le centre de tortues de Lavavolo a subi une rénovation majeure en 2018 lorsque les autorités ont saisi un groupe de 10 000 tortues radiées auprès de trafiquants d'animaux sauvages et ont eu besoin d'un endroit pour les garder. D'autres tortues confisquées sont arrivées plus tard.

La plupart des tortues de Lavavolo sont des tortues radiées, originaires de Madagascar et des îles voisines de la Réunion et de l'île Maurice. Elles mesurent généralement environ 30 centimètres (11,8 pouces) de longueur, mais vivent longtemps et peuvent atteindre 100 ans ou plus.

L'explorateur britannique, le capitaine James Cook, aurait offert une tortue radiée à la famille royale des Tonga en 1777. La tortue serait morte en 1966 à l'âge de 188 ans.

Les tortues radiées et les tortues araignées sont en danger critique d'extinction à Madagascar en raison de la destruction de leur habitat et du braconnage. Elles sont consommées, mais aussi illégalement trafiquées pour être vendues comme animaux de compagnie en raison des marques jaunes et noires frappantes sur leur carapace, a déclaré Razafimamonjiraibe.

Il y avait autrefois des dizaines de millions de tortues radiées à Madagascar, a déclaré la Turtle Alliance, mais leur nombre a été considérablement réduit et elles ont disparu de 65 % de leur habitat naturel.