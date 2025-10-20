Hong Kong : un avion cargo rate son atterrissage et finit en mer, faisant deux morts

À Hong Kong, un avion-cargo quitte la piste et échoue en mer lors de son atterrissage tôt ce lundi, faisant deux morts.

Selon les autorités aéroportuaires de Hong Kong, l'avion, en provenance de Dubaï, aux Émirats arabes unis, devait atterrir à l'aéroport international de Hong Kong vers 3 h 50 du matin, heure locale.

Quatre membres de l'équipage ont été secourus et transportés à l'hôpital. Selon les premiers rapports de police, deux personnes se trouvant dans un véhicule au sol à l'aéroport ont été tuées.

La piste nord de l'aéroport de Hong Kong, l'une des plus fréquentées d'Asie, où l'avion a dérapé, a été fermée, ont indiqué les autorités. Les deux autres pistes de l'aéroport continuent de fonctionner.

L'avion-cargo Boeing 747 appartient à la compagnie aérienne turque AirACT et volait pour Emirates SkyCargo, sous le numéro de vol EK9788.

Le directeur exécutif des opérations aéroportuaires, Steven Yiu, a déclaré que les vols à l'aéroport ne seraient pas affectés.

"Vers 4 heures du matin, un avion-cargo, le vol UAE9788, en provenance de Dubaï et à destination de Hong Kong, a dévié de la piste nord lors de son atterrissage et a percuté la clôture avant de tomber dans la mer. Malheureusement, une patrouille de sécurité de l'aéroport était en service à ce moment-là. L'avion est entré en collision avec la voiture de patrouille et l'a poussée dans la mer. Les quatre membres d'équipage à bord de l'avion ont été rapidement secourus par les pompiers. Les pompiers ont également secouru deux agents de sécurité. L'un d'eux a été déclaré mort à l'hôpital, et l'autre a été déclaré mort sur les lieux”, a-t-il expliqué lors d’un point presse.

Les conditions météorologiques étaient favorables au moment de l'atterrissage de l'avion et la cause de l'accident fait l'objet d'une enquête, a-t-il ajouté.

L'autorité chargée des enquêtes sur les accidents aériens va examiner plusieurs facteurs, notamment le système, le fonctionnement et la maintenance du vol.

L'enregistreur de voix du cockpit et l'enregistreur de données de vol n’ont pas encore été retrouvés.

La compagnie aérienne Emirates a déclaré que le Boeing 747 cargo assurant le vol EK9788 était loué avec équipage et exploité par ACT Airlines. Dans le cadre d'un contrat de location avec équipage, la société fournissant l'avion fournit également l'équipage, la maintenance et l'assurance.