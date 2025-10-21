Hong Kong : lancement officiel des activités de l’Organisation internationale de la médiation

L’Organisation internationale de la médiation (IOMed) a officiellement commencé ses activités lundi, offrant des services de médiation pour les différends entre États, ainsi que pour les litiges liés aux investissements internationaux et au commerce international.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence du chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK), John Lee, de représentants des États contractants de l’IOMed, ainsi que de 87 hauts responsables provenant de 31 des 37 États signataires.

Les représentants de pays contractants tels que le Nicaragua, le Venezuela, la République du Congo, les Kiribati, le Pakistan, le Kenya et la Dominique ont pris la parole lors de la cérémonie, soulignant le rôle majeur que joue l’IOMed dans la promotion du règlement pacifique des différends internationaux et dans la construction d’un ordre international plus juste et plus équitable.

« La création de l’Organisation internationale de la médiation à Hong Kong offre à la communauté internationale un nouveau canal pour résoudre les différends internationaux. Il s’agit d’une démarche innovante et sans précédent. Cela consolidera le statut de Hong Kong en tant que centre international de services juridiques et de règlement des différends », a déclaré Ding Kwok-wing, juriste en droit international au Département de la Justice de la RASHK, lors d’une interview.

« La création de l’Organisation internationale de la médiation est bénéfique pour la gouvernance mondiale et l’état de droit, et revêt une valeur très profonde et significative pour le statut de Hong Kong dans ce domaine. Sa mise en place et son inauguration signifient que nous avons offert une nouvelle approche pour résoudre les différends internationaux en évitant la mentalité de somme nulle. Cela favorise une résolution plus efficace, amicale et substantielle des différends internationaux », a ajouté Qin Tianbao, doyen de la faculté de droit de l’Université de Wuhan.

La cérémonie de signature de la Convention portant création de l’IOMed s’est tenue le 30 mai à Hong Kong, et la convention est entrée en vigueur le 29 août 2025.

À ce jour, huit des trente-sept États signataires ont ratifié la convention.