Cameroun : les habitants protègent le domicile d'Issa Tchiroma

Femmes et hommes de tout âge, se relaient au quotidien devant le domicile d’Issa Tchiroma Bakary à Garoua.

Armés de lattes et de gourdins, ces derniers stationnent devant la résidence du candidat à l'élection présidentielle camerounaise pour le protéger d’une éventuelle arrestation qui serait ordonnée selon eux par le ministre de l’administration territoriale.

« Le ministre Tchiroma a eu cette aura là tout simplement suite au Ras-le-bol et aux discours hostiles n’est-ce pas que l’entourage du Président Biya véhicule », a déclaré Hassana TCHIROMA, proche de Issa Tchiroma.

Les habitants de Garoua se sont organisé sde sorte qu’un groupe puisse passer la nuit et un autre la journée. Ils dénoncent un chômage généralisé des jeunes et appellent au depart du Président Paul Biya du pouvoir.

« Les Camerounais souffrent, si vous voyez comme ça la jeunesse dehors, il faut comprendre que nous sommes fatigués. Nous sommes des diplômés et on a pas de travail. Il faut qu’on change le pays, nous voulons le changement du nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Nous ne voulons pas la guerre, pardon papa Biya il faut laisser le pouvoir au peuple » a déclaré Moussa Iya Mohaman Adama, habitant de Garoua.

Le 12 octobre de violentes manifestations ont secoué la ville alors que les jeunes, qui étaient decidé à accompagner le cortège de l’homme fort de Garoua, ont été dispersé par la gendarmerie-anti emeutes.

« C’est la population qui a pris cette décision de protéger le ministre Tchiroma et son domicile. Vous voyez, on a rien fait et quand on rentrait l’autre jour, le jour du vote, on a trouvé la police anti-émeute, beaucoup de gendarmes au carrefour 7 à l’entrée du domicile du ministre. Mais on a tout fait pour que 3 véhicules passent et que les autres se dispersent. C’est le lendemain que le ministre a eu quand même la possibilité de rejoindre son domicile, et depuis il est cantonné dans son domicile. Tout ce qu’il fait, les declarations et tout ce qu’il fait, c’est dans son domicile ».

La situation reste tendue dans la ville de Garoua, qui est sous siège alors qu’Issa Tchiroma a revendiqué sa victoire lors d'une allocution aux Camerounais depuis son domicile dans la nuit de lundi à mardi. Ici on promet de lutter jusqu’à la fin pour faire imposer le choix des Camerounais dans les urnes.