Cameroun : Paul Biya remporte la présidentielle, selon les résultats provisoires

By Laetitia Lago Dregnounou

Cameroun

Au Cameroun, le président sortant Paul Biya a remporté la présidentielle selon les résultats provisoires.

La Commission nationale de recensement général des votes, organe chargé de compiler les résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre conformément aux textes du Conseil électoral, a annoncé tard lundi que Paul Biya, candidat du RDPC, arrive en tête avec 53,66 % des suffrages exprimés. Il est suivi par Issa Tchiroma Bakary, soutenu par la coalition Union pour le changement 2025, avec 35,19 %. Cabral Libii obtient 3,41 %, tandis que Bello Bouba Maïgari recueille 2,45 % des voix.

Ces résultats provisoires sont issus de la compilation des procès-verbaux transmis par les 58 commissions départementales. Les 33 membres de la Commission de recensement doivent désormais transmettre leur rapport au Conseil constitutionnel, qui est seul habilité à proclamer les résultats définitifs. Celui-ci rendra sa décision jeudi prochain, après avoir statué sur les éventuels contentieux électoraux.

En parallèle, la coalition Union pour le changement 2025 affirme qu’Issa Tchiroma a remporté le scrutin avec plus de 60 % des voix. Elle dénonce une tentative de manipulation des résultats et accuse les autorités électorales de collusion avec le pouvoir en place. Les membres de la plateforme appellent le Conseil constitutionnel à « rétablir la vérité des urnes » dans les jours à venir.

Notons, qu' aucun des candidats ayant participé à cette élection n'a introduit de recours auprès du conseil constitutionnel. Josua Osih, du Social Democratic Front a annoncé le retrait de son recours lundi. Le Conseil constitutionnel devrait ouvrir l'examen des requêtes post-électorales pour l'élection présidentielle du 12 octobre le 22 octobre 2025.

