Cameroun : émoi après la mort d'une enseignante dans les manifestations à Garoua

À Garoua, les proches de Zouhairatou Hassana tentent toujours de comprendre les circonstances du drame.

Mardi 21 octobre, l'enseignante de 34 ans a été tuée par balle alors qu’elle rentrait à son domicile. La jeune femme se serait retrouvée dans une zone où avait lieu une violente manifestation liée aux résultats de l’élection présidentielle. Pour ses proches, c’est l’incompréhension.

"C’est devant la maison familiale, près d'un poteau, qu'elle a reçu une balle. L'auteur est un gendarme qui était habillé en civil", confie un voisin de la victime.

L’émotion est vive alors que dans la ville on appelle le président sortant à reconnaître sa défaite et à passer le témoin après cet incident.

"Quand vous organisez les élections et qu’on vous bat dans les urnes, acceptez votre défaite ! Vraiment ça a commencé hier mais cela doit s’arrêter, il faut reconnaitre votre défaite !", affirme Oumarou Bello, un habitant de Garoua. "J’interpelle tous les gens de Yaoundé, il faut reconnaitre votre défaite. Prends ton téléphone, Monsieur Paul Biya, tu appelles Monsieur Tchiroma, tu lui adresses tes félicitations et que cela prenne fin. Nous les gens de Garoua en avons marre de ce régime", ajoute-t-il.

La ville, située dans la région du Nord du Cameroun, est secouée depuis quelques jours par des vives tensions postélectorales. De nombreux habitants ont appelé à des manifestations quotidiennes jusqu’au départ du président sortant, Paul Biya. La situation a dégénéré ce mercredi, embrasant les villes de Garoua et Maroua simultanément. Pendant ce temps, Issa Tchiroma a appelé Paul Biya à reconnaitre sa défaite et à passer la main dans la paix et la sérénité afin d’éviter un bain de sang.