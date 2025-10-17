Bienvenue sur Africanews

Kenya : dernier hommage à Odinga, au moins 4 morts lors de la veillée funèbre

L'arrivée du corps de l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga à Nairobi, au Kenya, un jour après son décès en Inde,16 octobre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

Kenya

Les funérailles nationales de l’ancien Premier ministre kényan Raila Odinga se tiennent ce vendredi au stade national de Nyayo, à Nairobi.

Opposant historique et figure politique emblématique, Raila Odinga recevra les honneurs militaires, ainsi que des hommages officiels de la part de dirigeants étrangers et de nombreuses personnalités.

La veille, l’arrivée de sa dépouille en provenance d’Inde a donné lieu à des scènes de chaos. Une exposition publique du corps, initialement prévue au Parlement, avait été relocalisée au stade Kasarani. Mais la foule immense venue lui rendre un dernier hommage a rapidement envahi les lieux, provoquant un mouvement de panique. La police a fait usage de tirs à balles réelles pour disperser les personnes présentes, entraînant la mort d’au moins quatre personnes dans la cohue.

Pour ce vendredi, un important dispositif de sécurité a été déployé autour du stade Nyayo, d’une capacité de 45 000 places, afin de gérer l’afflux massif de citoyens venus assister à la cérémonie.

L’inhumation de Raila Odinga est prévue pour dimanche, à Kisumu, dans l'ouest du Kenya, sa région natale. Elle se déroulera selon les rites de l’Église africaine, à laquelle il appartenait. Le président William Ruto a déclaré sept jours de deuil national.

