Kenya : la dépouille de Raila Odinga est arrivée à Nairobi, des funérailles nationales prévues

La dépouille de l’ancien Premier ministre kényan Raila Odinga est arrivée ce jeudi matin à Nairobi à bord d’un vol spécial en provenance de l’Inde.

Des funérailles nationales sont prévues pour cet opposant historique, qui s’était rapproché du président William Ruto dans les derniers mois de sa vie, après avoir contesté sa victoire à l’élection présidentielle de 2022.

Une veillée s’est tenue mercredi à Kochi, dans le sud de l’Inde, en présence de plusieurs membres de sa famille, dont sa fille Winnie Odinga, quelques-uns de ses frères et sœurs, ainsi que des diplomates et officiels kényans.

Raila Odinga est décédé le 15 octobre 2025 à l’âge de 80 ans, après avoir été victime d’une crise cardiaque lors d’une promenade matinale à Kochi, dans l’État du Kerala. Transporté d’urgence à l’hôpital Devamatha, il n’a pas pu être réanimé, a précisé l’établissement dans un communiqué.

Bien qu’il n’a jamais accédé à la présidence malgré cinq candidatures sur près de trente ans, Odinga reste l’une des figures les plus marquantes de la vie politique kényane. Réputé pour son combat en faveur de la démocratie et des réformes électorales, il laisse un héritage politique majeur.

Funérailles prévues à Bondo

Des funérailles nationales seront organisées en l’honneur de M. Odinga. Il sera inhumé dimanche à son domicile de Bondo, dans l’ouest du pays, d’où il était originaire.

Le président William Ruto a décrété sept jours de deuil national. Des drapeaux en berne, des espaces publics de recueillement installés à Nairobi, et une série de cérémonies sont prévues pour honorer sa mémoire. Sa dépouille sera transportée au Parlement pour permettre aux citoyens de lui rendre un dernier hommage, avant une cérémonie funèbre nationale prévue vendredi.