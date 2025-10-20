Kenya : Raila Odinga inhumé à Siaya après plusieurs jours d’hommages nationaux

Le Kenya a rendu un dernier hommage, ce dimanche 19 octobre, à l’une des figures les plus marquantes de sa vie politique. Raila Amolo Odinga, ancien Premier ministre et opposant historique, a été inhumé dans sa résidence familiale, dans le comté de Siaya, à l’ouest du pays. Âgé de 80 ans, il est décédé mercredi dernier en Inde.

La cérémonie, solennelle, a été marquée par des honneurs militaires, dont une salve de 17 coups de canon. Il repose désormais aux côtés de son père, Jaramogi Oginga Odinga, héros de l’indépendance et premier vice-président du Kenya. De nombreux dignitaires africains et des milliers de citoyens venus de tout le pays ont assisté à l’enterrement.

Dans une prise de parole empreinte d’émotion, son épouse, Ida Odinga, a salué la mémoire d’un homme aux combats multiples : « Tout le temps où il était absent, que ce soit en détention ou en exil, j’ai toujours su qu’il reviendrait. Cette fois, il me faudra le rejoindre là où il est parti, car il ne reviendra plus. Mais son esprit, lui, demeure vivant. »

Figure centrale de l’opposition pendant plusieurs décennies, Raila Odinga a été candidat malheureux à cinq reprises à l’élection présidentielle. S’il n’a jamais accédé à la magistrature suprême, il a néanmoins participé à la stabilisation du pays à travers des accords politiques conclus avec trois des cinq présidents que le Kenya a connus, souvent dans des périodes de forte tension post-électorale.

Plusieurs leaders politiques ont rendu hommage à sa mémoire. L’ancien président Uhuru Kenyatta a souligné l’empreinte qu’Odinga laisse derrière lui :

« Votre perspicacité, votre sens de la réflexion, votre sagesse et vos rires nous manqueront. Vos actions demeureront ; elles vous survivront. Je prie pour que ces actes et ces engagements restent présents dans nos mémoires. »

Le président William Ruto, aujourd’hui à la tête de l’État, a quant à lui rappelé le lien personnel et politique qui l’unissait à Odinga :

« Je suis très fier aujourd’hui que Raila Amolo Odinga se repose alors que l’un des siens, l’un de ses élèves, un homme qu’il a formé et accompagné, est aujourd’hui président de la République du Kenya. »

Ruto a également réaffirmé son engagement à respecter le pacte politique conclu avec Odinga plus tôt dans l’année, à la suite de mois de manifestations anti-gouvernementales.

Avant l’inhumation, la dépouille de Raila Odinga a été accueillie jeudi dernier à Nairobi par des milliers de personnes venues lui rendre hommage. Quatre cérémonies publiques de recueillement se sont tenues dans les jours suivants, attirant des foules massives.

Ces rassemblements, bien que chargés d’émotion, ont été entachés par plusieurs incidents graves : des bousculades ont provoqué la mort de cinq personnes et fait plusieurs centaines de blessés.