Kenya : dernier hommage à Raila Odinga

Les présidents et représentants des chefs d'État africains se sont joints à des milliers de personnes en deuil vendredi lors des funérailles nationales de l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga, réformateur démocratique décédé cette semaine en Inde à l'âge de 80 ans.

Les Kenyans se sont rassemblés en grand nombre pour pleurer Odinga depuis son décès mercredi, reflétant l'influence considérable que cet homme d'État respecté avait sur la vie politique de ce pays d'Afrique de l'Est.

La sécurité était renforcée dans le stade après la mort de trois personnes jeudi lors d'une veillée publique, alors que la police tentait de contrôler une foule immense dans un autre stade.

Au moins dix personnes ont été blessées jeudi lorsque la police a tiré à balles réelles et lancé des gaz lacrymogènes sur une foule qui tentait d'atteindre le pavillon où était exposé le cercueil.

Odinga s'est présenté cinq fois à l'élection présidentielle au Kenya en trois décennies et, bien qu'il n'ait jamais réussi à devenir président, il est vénéré pour son activisme qui a contribué à faire du Kenya une démocratie multipartite dynamique.

La dépouille d'Odinga a été exposée au Parlement vendredi matin avant les funérailles, un honneur réservé uniquement au président et aux anciens présidents.

Le président William Ruto a déclaré qu'Odinga méritait cet honneur pour avoir été législateur pendant 15 ans.

« Une fois par génération, apparaît un leader dont l'influence transcende son époque, dont le courage inspire le changement et dont la vision façonne les destins. Mon frère, Raila Amollo Odinga, était l'un de ces leaders », a-t-il déclaré dans un discours.

Ruto a fait campagne pour Odinga en 2007, lors d'une élection contestée qui a été marquée par des violences.

Les deux hommes ont été rivaux lors des élections suivantes, y compris la dernière en 2022.

Les deux dirigeants ont signé un accord cette année après des mois de manifestations antigouvernementales, et ce pacte a permis à des membres du parti d'opposition d'être nommés à des postes ministériels.

Samedi, les Kenyans auront une nouvelle occasion de voir la dépouille d'Odinga dans la ville occidentale de Kisumu, près de sa maison rurale à Bondo, où il sera inhumé dimanche.

Sa famille a déclaré qu'il avait demandé à être enterré rapidement, idéalement dans les 72 heures, ce qui est inhabituel pour les dirigeants populaires dans ce pays d'Afrique de l'Est.