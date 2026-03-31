Au Kenya, la génération Z veut reprendre le pouvoir par les urnes

Le Kenya a lancé lundi une vaste campagne d’inscription sur les listes électorales en vue des élections générales prévues l’année prochaine, alors que les jeunes multiplient les vidéos TikTok, musique et événements pour lutter contre le désengagement de leur génération.

La campagne, lancée par la Commission électorale indépendante et des frontières (IEBC), s’étendra sur 30 jours et vise à enrôler au moins 2,5 millions de nouveaux électeurs dans un premier temps. À terme, l’objectif est d’enregistrer 6,3 millions de nouveaux votants, dont près de 70 % de jeunes. Malgré des chiffres encore faibles, une initiative portée par des jeunes, baptisée #NikoKadi (« J’ai ma carte d’électeur »), gagne en popularité et contribue à rendre l’inscription plus attrayante. Des vidéos virales sur TikTok aux réductions offertes par certaines entreprises pour les nouveaux inscrits, en passant par un concert prévu en mai réservé aux détenteurs d’une carte d’électeur, les stratégies se veulent innovantes et engageantes.

À l’origine de cette campagne, l’activiste Ademba Allans reconnaît que la mobilisation progresse, tout en soulignant que « l’apathie reste l’un des principaux défis ». Lors des élections de 2022, le taux de participation a atteint son niveau le plus bas depuis 15 ans. Les jeunes, pourtant majoritaires dans la population, ne représentaient que 39,8 % des électeurs inscrits, en recul par rapport à 2017, selon la Fondation Kofi Annan. Pour Ademba Allans, l’objectif est clair : insuffler un changement profond dans un paysage politique longtemps dominé par des dirigeants jugés déconnectés des réalités de la jeunesse. Certains jeunes n’hésitent pas à employer des méthodes directes pour mobiliser leur entourage. Velma Omondi, 22 ans, raconte avoir posé un ultimatum à deux amis : s’inscrire ou couper les ponts. Une stratégie qui a porté ses fruits.