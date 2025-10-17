Bienvenue sur Africanews

La Russie condamne 15 soldats ukrainiens capturés pour "terrorisme"

Les avocats des soldats ukrainiens du bataillon Aidar lors d’une audience au tribunal de Rostov, le 17 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Russie

Un tribunal militaire du sud de la Russie a rendu vendredi une condamnation contre 15 soldats ukrainiens capturés, les accusant de terrorisme.

Le tribunal de Rostov-sur-le-Don a condamné ces hommes, originaires du bataillon Aïdar, à des peines de prison comprises entre 15 et 21 ans. La Russie qualifie ce groupe de terroriste.

Viktoria Mishchenko, porte-parole du tribunal, a déclaré : « Le tribunal a constaté que les accusés avaient rejoint à plusieurs reprises le bataillon Aïdar et participé à ses activités. De plus, 10 d’entre eux ont suivi une formation pour mener des actions terroristes, notamment en apprenant à manipuler des armes, des explosifs et des substances explosives. »

Ce verdict constitue le deuxième procès collectif de prisonniers de guerre ukrainiens depuis mars. À cette date, 23 membres de la brigade Azov avaient été condamnés pour des accusations similaires. Leur procès a été dénoncé par l’Ukraine comme une violation du droit international.

