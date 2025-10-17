La Russie condamne 15 soldats ukrainiens capturés pour "terrorisme"

Russie
Un tribunal militaire du sud de la Russie a rendu vendredi une condamnation contre 15 soldats ukrainiens capturés, les accusant de terrorisme.
Le tribunal de Rostov-sur-le-Don a condamné ces hommes, originaires du bataillon Aïdar, à des peines de prison comprises entre 15 et 21 ans. La Russie qualifie ce groupe de terroriste.
Viktoria Mishchenko, porte-parole du tribunal, a déclaré : « Le tribunal a constaté que les accusés avaient rejoint à plusieurs reprises le bataillon Aïdar et participé à ses activités. De plus, 10 d’entre eux ont suivi une formation pour mener des actions terroristes, notamment en apprenant à manipuler des armes, des explosifs et des substances explosives. »
Ce verdict constitue le deuxième procès collectif de prisonniers de guerre ukrainiens depuis mars. À cette date, 23 membres de la brigade Azov avaient été condamnés pour des accusations similaires. Leur procès a été dénoncé par l’Ukraine comme une violation du droit international.
