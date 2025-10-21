Guerre Israël-Hamas : reprise de la distribution de l'aide humanitaire à Gaza

Des convois d’aide humanitaire sont arrivés lundi à Khan Younes dans la bande de Gaza. Alors que l’enclave palestinienne a été le théâtre dimanche des violences qui nourrissaient des appréhensions pour le fragile cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël.

La reprise de la distribution de l’aide interrompue par les dernières violences est une bouffée d’oxygène pour les habitants de la bande de Gaza. En proie à la faim depuis le début des opérations de l’armée israélienne dans leur territoire.

Mais les quantités reçues sont loin de combler les attentes. "Je n'ai reçu aucune aide depuis deux mois. Cela ne me permettra de tenir que 15 ou 20 jours, ce qui n'est pas suffisant", regrette Shaaban Abu Jamea, habitant de Gaza.

"Ce n'est pas assez pour quoi que ce soit,'' raconte Raafat al-Qarra, qui faisait aussi la queue pour recevoir de l’aide. C'est seulement pour quatre ou cinq jours pour une famille de six personnes. Si l'aide était plus importante, voire hebdomadaire, ce serait mieux. Vous pouvez voir à quel point les prix deviennent chers et nous n'avons pas les moyens d'acheter quoi que ce soit.’’ ajoute cet habitant de l'enclave palestinienne.

La guerre entre Israël et le Hamas a tué plus de 68 000 Palestiniens, selon le ministère de la santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants dans son décompte.