L'OMS publie ses recommandations pour le financement de la Santé publique

L'Organisation mondiale de la santé a publié une série de recommandations à l'intention des pays, dans le but de contrer les effets immédiats des réductions soudaines des financements extérieurs. Il s'agit d'un guide de propositions concrètes, publié lundi.

« ... Cette crise recèle également une opportunité : celle de tourner la page de la dépendance à l'aide et d'entrer dans une nouvelle ère de souveraineté, d'autonomie et de solidarité. Pour guider ces réformes, l'OMS publie aujourd'hui de nouvelles orientations importantes sur la manière dont les pays peuvent mettre en œuvre des mesures immédiates et des changements à plus long terme. Elle fournit des mesures pratiques et des analyses permettant aux pays de protéger l'accès aux services essentiels à court terme, ainsi que des recommandations pour évoluer vers des systèmes de santé plus durables, financés au niveau national et autonomes pour l'avenir », déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

L'aide extérieure en matière de santé devrait diminuer de 30 à 40 % en 2025 par rapport à 2023, ce qui entraînera des perturbations immédiates et graves des services de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Les données d'une enquête menée par l'OMS auprès de 108 PRMS en mars 2025 indiquent que les réductions budgétaires ont entraîné une diminution pouvant atteindre 70 % des services essentiels dans certains pays, notamment les soins maternels, la vaccination, la préparation et la réponse aux urgences sanitaires et la surveillance des maladies.

« Nous ne pouvons plus continuer à penser qu'il existe ailleurs des fonds qui permettront de financer les idées et les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous devons trouver les modèles économiques qui permettront de les soutenir. Et nous nous trouvons actuellement dans une phase où les gens se demandent : quelle est la prochaine étape ? Quelle est la prochaine étape après 2030 ? Quelle est la prochaine étape en matière de développement ? Quelle est la prochaine étape en matière de santé ? Mais rien de tout cela ne peut se faire sans une compréhension claire des partenariats qui seront nécessaires pour y parvenir », Dr Edem Adzogenu Directeur exécutif, AfroChampions Initiative.

Plus de 50 pays ont signalé des pertes d'emplois parmi les travailleurs de la santé et des soins, ainsi que des perturbations majeures dans les programmes de formation des travailleurs de la santé.