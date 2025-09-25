RDC : 11 nouveaux cas d'Ébola enregistrés, selon l'OMS

Le 21 septembre 2025, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un rapport sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. La flambée, déclarée officiellement le 4 septembre 2025 par le ministère de la Santé de la RDC, persiste dans la région.

Depuis le dernier rapport, publié le 15 septembre, 11 nouveaux cas confirmés ont été identifiés dans la zone de santé de Bulape, située dans la province du Kasaï. L'épidémie reste limitée géographiquement à six aires de santé : Bambalaie, Bulape, Bulape Communautaire, Dikolo, Ingongo et Mpianga. Dix décès de patients non testés ont été reclassés comme cas probables après vérification de liens épidémiologiques avec des cas confirmés.

Jusqu'au 21 septembre, la zone de santé de Bulape a signalé 57 cas au total (47 confirmés et 10 probables), avec 35 décès (25 confirmés et 10 probables), ce qui représente un taux de létalité global de 61,4 %. Parmi ces cas, cinq ont été identifiés chez des agents de santé.

Les cas touchent des personnes âgées de zéro à 65 ans, avec le groupe des 0 à 9 ans le plus affecté, représentant 23 % des cas. Les femmes comptent pour 61 % des infections, avec un taux de létalité de 56 %, contre 73 % pour les hommes. Les enfants, les femmes de ménage et les agriculteurs sont les populations les plus vulnérables.

Bien que le nombre de cas soit en baisse, la vigilance reste de mise. Des mesures continues sont en place, incluant la détection précoce, l'isolement et la gestion des cas, la recherche des contacts, la vaccination, ainsi que la communication sur les risques et la mobilisation communautaire dans toutes les zones touchées.