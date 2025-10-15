Kenya : William Ruto rend hommage à Raila Odinga 

Figure majeure de la politique au Kenya, Raila Odinga s’est éteint ce mercredi à l’âge de 80 ans. Dès l’annonce de sa disparition, le chef de l'État William Ruto lui a rendu hommage. Dans un discours à la nation, le président a salué la mémoire et le parcours du leader de l’opposition.

"Nous avons perdu un modèle de courage, un pilier des principes et un père fondateur de notre démocratie. Unissons-nous, comme il nous a toujours encouragés à le faire, non pas en tant que rivaux, mais en tant que frères et sœurs liés par un destin commun", a déclaré le président Ruto lors d'un discours à la nation. "Au cours d'une carrière politique qui s'étend sur plusieurs décennies, Raila Amolo Odinga a incarné un modèle convaincant de politique fondée sur des principes, et à chaque tournant décisif de l'histoire de notre nation, il a toujours fait passer le Kenya avant tout. Il a toujours fait passer le Kenya avant ses propres intérêts personnels. Que son âme repose en paix".

Surnommé "Baba" par les Kenyans, Raila Odinga a succombé à un arrêt cardiaque alors qu’il se trouvait en Inde pour des soins. Il a perdu connaissance alors qu’il se promenait avec sa sœur, sa fille et son médecin et a rendu l’âme une fois à l'hôpital.

En 30 ans de carrière, Raila Odinga a été vice-président, premier ministre et leader d'opposition, entre autres. Suite à sa disparition, sept jours de deuil national ont été décrétés au Kenya.

Une figure majeure de l'opposition

Bien qu'il ne soit jamais devenu président de son pays d'Afrique de l'Est — il s'est présenté cinq fois à la présidence en trois décennies —, il était une figure emblématique de la politique kenyane et un homme d'État respecté dans la région.

Il a failli remporter la présidence en 2007, lorsqu'il a perdu de justesse face au président sortant Mwai Kibaki lors d'une élection contestée et entachée de violences ethniques. Et en 2017, un tribunal a annulé l'élection présidentielle — une première en Afrique — après la contestation d'Odinga, mais celui-ci a décidé de boycotter le nouveau scrutin, affirmant qu'il ne serait pas crédible sans réformes.

Sa dernière campagne présidentielle remonte à 2022, lorsqu'il a été soutenu par le président sortant Jomo Kenyatta, dans une course contre Ruto.

Il a de nouveau perdu et a affirmé qu'il avait été privé de la victoire, déclenchant une vague de manifestations de rue.

Raila Odinga avait récemment signé un pacte politique avec Ruto qui prévoyait la participation de son parti d'opposition à l'élaboration des politiques gouvernementales et la nomination de ses membres au sein du cabinet.

Plus tôt en 2025, il n'a pas réussi à être élu au poste de chef exécutif de la Commission de l'Union africaine, l'organe qui dirige l'Union africaine continentale.

Des hommages venus du monde entier

Depuis l'annonce de la disparition du leader de l'opposition, les hommages se multiplient à l'international.

