Kenya : deux morts lors de la veillée funèbre de Raila Odinga

Au Kenya, la police a ouvert le feu ce jeudi sur la foule venue assister à la veillée funèbre de l'ancien Premier ministre Raila Odinga. Le bilan fait état de deux morts et de nombreux blessés.

La situation a dérapé lorsque plusieurs personnes se sont précipitées et ont tenté de pénétrer dans le pavillon où se trouvait le cercueil, ce qui a poussé la police à tirer à balles réelles et à lancer des gaz lacrymogènes.

Une bousculade a alors éclaté aux portes du stade lorsque les personnes venues rendre hommage ont tenté de fuir. Les dirigeants présents sont restés enfermés dans une pièce pour des raisons de sécurité.

Selon l'activiste Tom Wendo, présent à la veillée funèbre, la police aurait attisé les tensions qui ont provoqué la bousculade. "Ce à quoi nous assistons est une parodie de démocratie. Nous sommes si pacifiques, les gens attendaient de voir le mzee (vieil homme), mais la situation est devenue chaotique lorsque les policiers ont commencé à semer le trouble", a-t-il déclaré_._

Disparition du leader de l'opposition

Le corps de Raila Odinga est arrivé d'Inde jeudi matin. La cérémonie d'accueil prévue à l'aéroport par la famille proche et les hauts dirigeants a été perturbée une première fois lorsque des personnes ont exigé de voir le corps.

"Nous souffrons, cela nous fait tellement mal. Nous souffrons profondément", a déclaré l'une des personnes venues voir le corps d'Odinga.

Celui que les Kenyans surnommaient Baba aura droit à des obsèques nationales. Sept jours de deuil national ont été décrétés et la journée de vendredi sera fériée pour lui rendre hommage.

Disparu le 15 octobre, à l’âge de 80 ans, Raila Odinga était une figure politique majeure au Kenya. Celui qui a été premier ministre et vice-président au cours de sa carrière, s’est également présenté à cinq reprises aux élections présidentielles.