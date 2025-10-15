Kenya : la famille d'Agnes Wanjiru demande l'arrestation du meurtrier britannique

La famille d'une Kenyane assassinée après une soirée passée avec des soldats britanniques il y a 13 ans a demandé mardi au gouvernement britannique de veiller à ce que le suspect soit arrêté et extradé, un mois après une décision de justice au Kenya.

Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a rencontré une porte-parole de la famille d'Agnes Wanjiru, qui a qualifié cette rencontre de "cruciale".

"Nous exhortons le ministre et le gouvernement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que cet homme soit arrêté, extradé vers le Kenya et jugé sans plus tarder", a déclaré la porte-parole, Esther Njoki, qui est également la nièce d'Agnes Wanjiru.

En 2012, le corps de Wanjiru, âgée de 21 ans, a été retrouvé dans une fosse septique dans la ville de Nanyuki, au nord du mont Kenya, quelques semaines après que des témoins aient déclaré l'avoir vue quitter un bar en compagnie de soldats britanniques.

En septembre, la Haute Cour du Kenya a ordonné l'arrestation d'un ressortissant britannique accusé d'avoir assassiné Wanjiru près d'un terrain d'entraînement de l'armée britannique et les procureurs ont déclaré dans un communiqué qu'une demande d'extradition serait lancée.

La rencontre de mardi entre M. Healey et la famille Wanjiru était la première depuis cette décision, et il s'est engagé à soutenir la famille.

"Notre gouvernement continuera à faire tout son possible pour soutenir l'enquête kenyane, trouver une solution à cette affaire et enfin apporter la paix à Esther et à sa famille en deuil", a déclaré Mme Healey.

La Grande-Bretagne compte environ 200 militaires basés en permanence au Kenya. La plupart d'entre eux forment plus de 1 000 soldats kenyans par an avant leur déploiement en Somalie voisine pour combattre Al-Shabab, la branche est-africaine d'Al-Qaïda.

Le gouvernement britannique investit chaque année plus de 1,1 milliard de shillings kenyans (9,6 millions de dollars) dans ce partenariat. Les Kenyans ont par le passé exprimé leurs inquiétudes quant à la manière dont les forces britanniques traitent les habitants locaux et l'environnement sur leur terrain d'entraînement.