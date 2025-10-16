Bande de Gaza : plus de la moitié des hôpitaux détruits après deux ans de guerre  

Dans l’enclave palestinienne, seuls 13 des 36 hôpitaux restent partiellement fonctionnels, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Après deux ans de conflit, les discussions autour de la reconstruction de Gaza débutent. Tandis que plusieurs pays se tiennent prêts à y acheminer de l’aide alimentaire, l’ONU a récemment dévoilé son plan d’aide d’urgence de Gaza.

Les hôpitaux de Gaza, en grande partie détruits, seront rééquipés avec entre autres des livraisons de médicaments, la reprise des évacuations, le redéploiement des équipes d’urgence. Les services de santé maternelle, infantile et mentale feront l’objet d’une remise en route prioritaire, a fait savoir l’organisation internationale.

Les agences onusiennes prévoient aussi de mettre fin à la crise de l’eau et de l’assainissement, en restaurant le réseau hydrique, en réparant les fuites et en distribuant des produits de première nécessité à la population : savon, détergent et protections hygiéniques entre autres.

En prévision de l’hiver, des milliers de tentes et abris seront livrés chaque semaine à Gaza.

Dans les trois premiers mois du cessez-le-feu, l’ONU prévoit aussi d’acheminer des centaines de camions d’aide chaque jour, afin de nourrir 2,1 millions de personnes et d’apporter un soutien nutritionnel à 500 000 d’entre eux.

Une paix fragile

Après l'accord de cessez-le-feu, les échanges d'otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas se poursuivent. L'Institut national de médecine légale d'Israël a identifié jeudi les corps de deux nouveaux otages ramenés de Gaza.

Dans le cadre d'une trêve fragile qui a mis un terme à deux ans de guerre, les Palestiniens attendent un afflux d'aide à Gaza, promis de longue date, et les projets de déploiement d'une force internationale commencent à prendre forme.

Depuis l'échange de lundi, le Hamas a rendu dix corps, dont neuf ont été identifiés comme otages par l'armée israélienne. Israël a déclaré qu'il y avait 28 otages à Gaza avant l'échange.

En échange de la libération des otages, Israël a libéré lundi environ 2 000 prisonniers et détenus palestiniens.