Football : les billets pour la CAN 2025 déjà disponibles

La vente des billets pour la Can a débuté ce lundi 13 octobre pour les titulaires de cartes visa.

La Confédération africaine de football a annoncé qu’une période d’accès prioritaire de 48 heures a été réservée aux détenteurs de ces cartes dès 9h du matin.

La billetterie sera donc ouverte au grand public dès mercredi matin à 9h et acceptera tous les autres modes de paiement.

Selon l’organisation internationale, cette approche progressive vise à « rationaliser l'accès à la plateforme et à garantir une meilleure expérience utilisateur lors du lancement de l’événement tant attendu.

Une application mobile intitulée YALLA a été lancée par le Comité d'organisation local (LOC) pour soutenir ce processus et moderniser la gestion des supporters en fluidifiant l’expérience de chacun en amont et pendant l’événement.

YALLA centralisera, la FAN ID, une carte d’identité obligatoire de supporter à créer sur l’application pour l’achat des billets ainsi que le visa électroniquement AEVM permettant d’entrer sur le territoire marocain.

La CAF a précisé que ce lancement fait suite à un premier retard : la première phase de vente, initialement prévue le 25 septembre, a dû être suspendue en raison de problèmes techniques rencontrés lors du déploiement.

L’instance a affirmée que dorénavant tous les outils numériques ont été testés et stabilisés afin d'éviter toute perturbation lors de la mise en service.

La phase finale de la CAN Maroc-2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.