Maroc : le compte à rebours est lancé pour la Coupe d’Afrique des Nations

À moins de 100 jours du coup d’envoi, le Maroc se prépare à accueillir, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Un retour attendu depuis trente-sept ans, qui s’annonce comme un événement sportif et festif majeur sur le continent.

Le compte à rebours est désormais lancé : dans moins de 100 jours, le Maroc deviendra le cœur battant du football africain. Pour la première fois depuis 1988, le Royaume chérifien accueillera la plus prestigieuse compétition du continent, confirmant son statut de terre d’accueil et de passion sportive.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a marqué ce jalon symbolique en dévoilant l’affiche officielle du tournoi. Elle souligne que cette 35ᵉ édition ambitionne de surpasser les records de la précédente, organisée en Côte d’Ivoire en 2023. Celle-ci avait captivé plus de 1,5 milliard de téléspectateurs dans le monde et généré plus de 2,4 milliards d’interactions numériques, consacrant la CAN comme un événement planétaire.

Au-delà des chiffres, la CAN 2025 promet d’être une célébration du sport, de la fraternité et de l’identité africaine. Les stades marocains vibreront au rythme des supporters venus de tout le continent, tandis que le monde entier sera témoin de l’excellence et de la créativité du football africain.