CAN 2025 : procédure simplifiée pour l'obtention d'un visa Marocain

Le Maroc se prépare à accueillir la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Pour faciliter l’afflux des supporters, le Royaume instaure une procédure simplifiée d’Autorisation Électronique de Voyage, ou AEVM, pour les ressortissants de huit pays africains exemptés de visa : Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Gabon, Niger, Sénégal, Togo et Tunisie.

Dès le 25 septembre, les supporters pourront effectuer leur demande en ligne via l’application YALLA, qui centralisera également l’acquisition du FanID indispensable pour accéder aux stades et aux zones réservées. Pour les voyageurs se rendant au Maroc pour d’autres motifs, la demande devra être effectuée au moins quatre jours avant le départ, via le portail officiel Access-Maroc.

Cette mesure temporaire restera en vigueur jusqu’au 25 janvier 2026 et ne concerne pas les titulaires de passeports diplomatiques, les résidents au Maroc, les transits aéroportuaires, certains conjoints de citoyens marocains et les personnes âgées de plus de 55 ans.