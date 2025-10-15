Guerre Israël-Hamas : l'Égypte envoie plus de 400 camions humanitaires à Gaza

Avec l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'Égypte prévoit d’envoyer 400 camions transportant de l’aide humanitaire d’urgence dans la bande de Gaza.

Selon le Croissant-Rouge égyptien, ce convoi transporte 5700 tonnes de paniers alimentaires et de farines, 1400 tonnes de fournitures médicales et de premier secours, dont des tentes, des couvertures et des toilettes mobiles.

L'Égypte fait partie des principaux pays à avoir fourni de l'aide humanitaire à Gaza. Des camps d'urgence ont été installés dans plusieurs villes, dont Khan Younès. Des services essentiels d’assainissement ont été mis en place pour les déplacés, afin de traiter les problèmes d’hygiène et de santé publique. En parallèle, l'Égypte s’est aussi engagée dans la prise en charge médicale des plus démunis avec des opérations de transfert et d’accueil des blessés palestiniens dans les hôpitaux égyptiens.

Depuis l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l’aide humanitaire figure au premier rang des priorités alors que l’enclave a été privée pendant plusieurs mois des produits de première nécessité. Une situation qui avait conduit à la hausse de la pression internationale sur Israël. Les Nations Unies dénonçaient la famine qui sévissait à Gaza.

Dans les trois premiers mois du cessez-le-feu, l’ONU prévoit d’acheminer des centaines de camions d’aide chaque jour, afin de nourrir 2,1 millions de personnes et d’apporter un soutien nutritionnel à 500 000 d’entre eux, peut-on lire dans un communiqué officiel. L'organisation ajoute que les hôpitaux de Gaza, en grande partie détruits, doivent être rééquipés : livraisons de médicaments, reprise des évacuations, redéploiement d’équipes d’urgence. Les services de santé maternelle, infantile et mentale feront l’objet d’une remise en route prioritaire.

Les agences onusiennes prendront aussi en charge la crise de l’eau et de l’assainissement, en ciblant 1,4 million de personnes pour restaurer le réseau hydrique, réparer les fuites et distribuer savon, détergent ou protections hygiéniques.