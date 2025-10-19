Etats-unis : des dizaines de milliers de personnes manifestent contre Trump

Des dizaines de milliers de manifestants ont envahi les grandes villes des États-Unis pour exprimer leur opposition à ce qu'ils appellent le "régime autoritaire" du président Donald Trump.

Les manifestations, baptisées "No Kings", ont donné lieu à plus de 2 600 rassemblements, notamment dans des villes comme Washington DC, New York, Los Angeles, Boston et Portland.

Les manifestants accusent l'administration Trump de subvertir la démocratie par des actions politiques récentes, telles que des remises en cause de la constitution en ciblant la citoyenneté de naissance, et des raids sur l'immigration.

Les rassemblements, qui comparent M. Trump à un roi dans une monarchie, et non à un président dans une démocratie, appellent à mettre fin à ce qu'ils appellent un "régime fasciste". La Maison Blanche a dénoncé les manifestations "No Kings", qui en sont à leur deuxième édition, et les a qualifiées de "rassemblement de haine de l'Amérique".

Debbie Rosenman vit à Michigan : Nous sommes ici aujourd'hui pour "No Kings 2.0". Les choses ont empiré dans notre pays. Nous descendons dans la rue. Il ne s'agit pas d'un rassemblement de 'haine de l'Amérique'. C'est un rassemblement pour l'amour de l'Amérique".

Des centaines de personnes ont également manifesté samedi dans toute l'Europe, dans de grandes villes comme Berlin, Madrid, Lisbonne et Paris, reprochant à M. Trump de compromettre la position mondiale des États-Unis.