Gaza : des milliers de Palestiniens sur le chemin du retour dans le nord

Des Palestiniens déplacés marchent le long de la route côtière près de Wadi Gaza, dans le centre de la bande de Gaza, en direction du nord de Gaza.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Ali Bamba

Gaza

Le flux de Palestiniens continue, sur le chemin du retour chez dans le nord de la bande de Gaza, après l'entrée en vigueur, la veille, d'un cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis.

Samedi, ils étaient encore des dizaines de milliers a effectuer le voyage vers une zone lourdement détruit, par les frappes d'Israël, pendant deux ans.

L'accord a fait renaître l'espoir de mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas, et tous les otages pris lors de l'attaque du 7 octobre 2023 devraient être libérés dans les jours à venir.

Des questions subsistent quant à savoir qui gouvernera Gaza à mesure que les troupes israéliennes se retireront progressivement et si le Hamas désarmera, comme le prévoit le plan de cessez-le-feu du président américain Donald Trump.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a mis fin unilatéralement à un cessez-le-feu en mars, a laissé entendre qu'Israël pourrait reprendre son offensive si le Hamas ne renonce pas à ses armes.

