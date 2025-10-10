Bienvenue sur Africanews

Au moins 17 décès dus à la fièvre de la vallée du Rift dans le nord du Sénégal

Un agent de santé publique du ministère kenyan de la Santé montre,5/02/07, dans le village de Wesu à Tezo, comment pulvériser un mélange d'insecticides Pymos et d'eau   -  
Copyright © africanews
Anonymous/AP2007
By Rédaction Africanews

Sénégal

L’inquiétude prend de l’ampleur au Sénégal alors que le ministère de la santé du pays a enregistré jeudi 17 décès dus à la fièvre de la vallée du rift (FVR).

Avec 119 cas signalés à ce jour, principalement dans la région d'élevage du nord du Sénégal, la maladie virale fait craindre une propagation plus importante.

La FVR touche principalement le bétail. Les humains sont généralement infectés par des piqûres de moustiques ou par contact avec des animaux infectés.

Si la plupart des cas humains sont bénins ou ne présentent aucun symptôme, les cas graves peuvent entraîner des lésions oculaires, un œdème cérébral ou une fièvre hémorragique, qui peuvent être mortels, selon l'Organisation mondiale de la santé.

L’organisation internationale ajoute que la transmission à l'homme se produit généralement lors de l'abattage, des naissances ou des soins vétérinaires, ce qui expose les éleveurs, les agriculteurs et les employés des abattoirs à un risque plus élevé.

L'épidémie actuelle au Sénégal a été déclarée le 21 septembre 2025.

La dernière épidémie majeure au Sénégal remonte à la fin des années 1980, lorsqu'elle a tué plus de 200 personnes dans le pays et en Mauritanie voisine.

