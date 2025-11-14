Bienvenue sur Africanews

Éthiopie : une fièvre hémorragique virale fait 6 morts dans la ville de Jinka

Le Dr Abebaw Bekel, de l'hôpital général Eka Kobe, reçoit une dose du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 à Addis-Abeba, en Éthiopie, le samedi 13 mars 2021  
By Rédaction Africanews

Ethiopie

Les autorités sanitaires éthiopiennes et Africa CDC suivent de près un cas suspect de fièvre hémorragique virale à Jinka, dans la région du Sud de l’Éthiopie.

Le 12 novembre, l’Institut éthiopien de santé publique (EPHI) a signalé huit cas suspects, dont six décès, incluant deux membres du personnel soignant.

Des échantillons ont été prélevés et envoyés au Laboratoire national de référence pour analyses. À ce stade, l’étiologie n’a pas encore été confirmée, et les investigations se poursuivent. Une enquête communautaire est également en cours pour identifier les zones touchées et repérer d’éventuels cas supplémentaires.

Les fièvres hémorragiques virales regroupent plusieurs maladies graves, comme Ebola, Marburg, la fièvre de Lassa ou la fièvre de Crimée-Congo, déjà recensées sur le continent africain.

Le Directeur général d’Africa CDC, S.E. Dr Jean Kaseya, a salué la détection précoce et la transparence de l’Éthiopie. Depuis Londres, où il se trouvait en mission officielle, il a assuré le gouvernement éthiopien du soutien continu d’Africa CDC pour contenir rapidement l’événement. Lors du point de presse hebdomadaire du 13 novembre, il a présenté aux États membres les premières données disponibles et les mesures de préparation à la riposte.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le déploiement de 11 experts pour appuyer l’Éthiopie dans l’enquête et la réponse à cette épidémie. Des équipes d’intervention d’urgence ont été envoyées à Jinka et des analyses en laboratoire sont en cours pour déterminer l’origine de la maladie.

Africa CDC et le gouvernement éthiopien poursuivent leur collaboration, et de nouvelles mises à jour seront publiées dès que des informations ou résultats supplémentaires seront disponibles.

