Plus de 200 centres de santé à l'agonie dans l’est de la RDC

Plus de 200 centres de santé dans l’est de la République démocratique du Congo sont confrontés à de graves pénuries de médicaments, en raison des combats persistants dans la région et d’un important déficit de financement humanitaire, a alerté le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ce mercredi.

Le CICR a évalué 240 centres de santé et cliniques dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, des zones durement touchées par l’offensive des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Cette avancée sans précédent au début de l’année a exacerbé l’une des crises humanitaires les plus graves au monde.

Les affrontements et l’impossibilité de franchir les lignes de front compliquent fortement l’acheminement des médicaments, même lorsqu’ils sont disponibles, a souligné l’organisation.

« La vie de milliers de personnes est en jeu », a déclaré François Moreillon, chef de la délégation du CICR en RDC, lors d’une conférence de presse. Il a précisé que les médicaments essentiels pour traiter des maladies telles que le paludisme, le VIH ou encore la tuberculose manquent cruellement.

De nombreuses ONG ont dû réduire leurs opérations ou fermer complètement leurs programmes dans la région, faute de financements suffisants.

« Aujourd’hui, plus de 80 % des structures de santé dans les Kivu ne reçoivent aucun appui de la part des partenaires humanitaires. Elles continuent de fonctionner uniquement grâce au dévouement exceptionnel de leur personnel, de part et d’autre des lignes de front », a ajouté M. Moreillon.

La pénurie de personnel médical constitue un autre défi majeur : près de la moitié des établissements évalués souffrent d’un manque de soignants, beaucoup ayant fui les zones de conflit.

L’est du Congo, riche en ressources minières, est ravagé depuis des décennies par des conflits impliquant plus d’une centaine de groupes armés, dont le M23. Les rebelles ont pris le contrôle des villes stratégiques de Goma et Bukavu au début de l’année, intensifiant une crise déjà dramatique.

L’escalade du conflit a entraîné la mort d’environ 3 000 personnes cette année, tandis que près de 7 millions de personnes ont été déplacées. Malgré une relative accalmie grâce à des efforts de paix, les affrontements se poursuivent par endroits, et les civils continuent de payer un lourd tribut.