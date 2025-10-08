Bienvenue sur Africanews

RDC : le Kivu face à des pénuries de médicaments, selon la Croix-Rouge

Photo d'archive prise le samedi 13 juillet 2019, une personne est vaccinée contre Ebola à Beni, en RDC   -  
Copyright © africanews
Jerome Delay/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AP

République démocratique du Congo

Plus de 200 établissements de santé dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) font face à des pénuries de médicaments en raison des combats dans la région et d’un manque de financement humanitaire, a déclaré mercredi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Le CICR a indiqué avoir évalué 240 centres de santé et cliniques dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, deux provinces où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont effectué une avancée sans précédent plus tôt cette année, aggravant encore l'une des plus grandes crises humanitaires au monde.

Les difficultés à traverser les lignes de front dans les zones touchées par la guerre empêchent les établissements de santé d’avoir accès aux médicaments, même lorsqu’ils sont disponibles, a précisé le CICR.

"La vie de milliers de personnes est en jeu" en raison du manque de médicaments essentiels contre le paludisme, le VIH, la tuberculose et d'autres maladies, a déclaré François Moreillon, chef de la délégation du CICR en République démocratique du Congo, lors d'une conférence de presse mercredi.

De nombreuses organisations humanitaires qui soutiennent les établissements de santé dans la région ont été contraintes de réduire leurs activités ou de fermer faute de financement, a-t-il ajouté.

"Actuellement, plus de 80 % des établissements de santé dans les provinces du Kivu ne reçoivent aucun soutien des partenaires humanitaires et ne fonctionnent que grâce à l’engagement remarquable de leur personnel, de part et d’autre des lignes de front", a déclaré Moreillon.

De nombreux travailleurs de la santé ont également fui les régions en guerre, entraînant une pénurie de personnel dans près de la moitié des établissements évalués par le CICR, selon l’organisation.

L’est de la RDC, riche en ressources minières, est depuis longtemps ravagé par des combats impliquant plus de 100 groupes armés, dont les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces derniers ont pris les capitales provinciales de Goma et Bukavu plus tôt cette année, intensifiant un conflit qui dure depuis des décennies.

L’avancée des rebelles a fait environ 3 000 morts cette année et aggravé ce qui était déjà l’une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec environ 7 millions de personnes déplacées. Bien que les combats aient en grande partie diminué grâce aux efforts de paix, des affrontements persistent et des civils continuent d’être tués.

