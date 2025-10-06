Bienvenue sur Africanews

La RDC veut interdire certains exportateurs de Cobalt irrespectueux des quotas

Un homme pénètre dans l'un des tunnels creusés à la pelle dans la mine de cobalt de Shinkolobwe, à 35 km de la ville de Likasi, dans le sud-est de la RDC.   -  
Copyright © africanews
SCHALK VAN ZUYDAM/AP2004
By Ali Bamba

République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo s'apprête à interdire de façon permanente les activités des exportateurs de cobalt qui ne respectent pas le nouveau système des quotas, selon une déclaration du président Félix Antoine Tshisekedi.

Par ces mesures, le premier producteur mondial de ce minerai essaie de renforcer ses contrôles afin de lutter contre la fraude et de stabiliser les prix.

La RDC, qui représente environ 75 % de la production mondiale de cobalt, a suspendu ses exportations en février, après que les prix de ce métal essentiel à la fabrication des batteries électriques ont atteint leur plus bas niveau en neuf ans.

Dimanche 21 septembre, le pays a annoncé une reprise des exportations, mais fortement limitées par un système de quotas.

Entre mi-octobre et la fin d’année, 18 000 tonnes seront autorisées à quitter le pays, puis 96 600 tonnes pour les années 2026 et 2027, selon un communiqué publié dimanche par l’Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques (Arecoms).

