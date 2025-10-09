Mali : La junte radie 11 officiers, dont deux généraux, pour conspiration

Au Mali, la junte militaire a radié onze officiers, dont deux généraux. Ces mesures concernent des militaires arrêtés début août, soupçonnés de « tentative de déstabilisation » du gouvernement.

Les militaires concernés appartiennent principalement à la garde nationale. Parmi eux, le général de brigade Abass Dembélé, une figure respectée, a été officiellement radié. La liste inclut également une générale de l’armée de l’air, Néma Sagara, ainsi que huit autres officiers.

Aucun communiqué officiel n’a été publié pour expliquer ces radiations. En août, un officier français basé à Bamako avait été arrêté pour conspiration. La France avait dénoncé une arrestation infondée et demandé sa libération.

Depuis 2012, le Mali connaît une grave crise sécuritaire. Les violences de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l’Etat islamique, ainsi que des violences communautaires, ont marqué la région.

La junte, dirigée par le président Assimi Goïta, se tourne vers la Russie et ses mercenaires, les soldats de Wagner. Ces forces sont accusées de violences et d’exactions contre des civils maliens.