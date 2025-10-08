ONU : réunion du Conseil de sécurité sur la coopération avec l'Union africaine

Réuni à New York, le Conseil de sécurité de l’ONU a examiné les principaux défis sécuritaires du continent et l’évolution de la coopération entre les Nations Unies et l’Union africaine – regroupant 55 États membres.

"Le partenariat solide et durable entre les Nations Unies et l'Union africaine, ainsi qu'avec d'autres organisations régionales, constitue le fondement d'un multilatéralisme efficace et en réseau - essentiel pour faire face aux menaces complexes, évolutives et interconnectées qui pèsent aujourd'hui sur la paix, la sécurité, le développement et les droits de l'homme, en particulier en Afrique", a souligné Parfait Onanga-Anyanga, l'envoyé de l’ONU auprès de l’Union africaine.

Causes et conséquences des conflits en Afrique

L'envoyé de l’ONU auprès de l’Union africaine a rappelé que “des inquiétudes subsistent dans certaines parties du continent quant au nombre et à la complexité des conflits”.

Martha Pobee, Sous-Secrétaire générale de l’ONU chargée des affaires africaines indique que “les causes profondes des conflits sont souvent aggravées par la faiblesse ou l’inefficacité de l’autorité de l’État, l’extrémisme violent propice aux activités terroristes, la gestion inéquitable des ressources naturelles, le crime organisé, les effets du changement climatique, l’insécurité alimentaire aiguë et, dans certains cas, le déni des droits humains fondamentaux”.

De la Corne de l’Afrique aux Grands Lacs, en passant par le Soudan et le Soudan du Sud, les crises s’enchaînent, provoquant des déplacements massifs et des urgences humanitaires à répétition. Dans le rapport publié sur son site, l’ONU affirme que “la paix durable en Afrique ne naîtra pas des armes, mais d’une prévention lucide, patiente et concertée.”

Le climat, multiplicateur de menaces

S’exprimant au nom de l’Union africaine, l’ambassadeur égyptien Mohamed Fathi Ahmed Edrees a dressé un constat alarmant : “L’Afrique fait face à une vague de menaces sans précédent pour sa sécurité. Des solutions sont nécessaires pour parvenir à une plus grande stabilité”. Selon le diplomate onusien, deux facteurs aggravants sont à prendre en compte : le changement climatique, qu’il décrit comme un “multiplicateur de menaces”, et les violences spécifiques subies par les femmes et les filles dans les zones ravagées par la guerre. Des crises, a-t-il souligné, dont les effets se propagent d’un pays à l’autre sous l’effet de l’insécurité climatique.

Les progrès en termes d’élections et de gouvernance

Si les représentants reconnaissent les nombreux défis auxquels l’Afrique est confrontée, Parfait Onanga-Anyanga a salué “des progrès significatifs”, citant la tenue d’élections “libres, équitables et crédibles” au Botswana, au Ghana, à Maurice et au Malawi, où un nouveau président a été investi la semaine dernière. Il a toutefois insisté sur l’urgence de “renforcer le consensus” entre partenaires régionaux, rapportent les Nations Unis.